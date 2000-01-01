Ребят, пожалуйста, помогите! Нужно 25 вопросов к сказке "Аня в стране чудес". Даю 30 ??аллов за ответ.
Литература
Ребят, пожалуйста, помогите! Нужно 25 вопросов к сказке "Аня в стране чудес". Даю 30 ??аллов за ответ.
Ответ(ы):
Гость:
1.как она туда попала 2.с помощью чего она туда попала 3.какая цель у неё была 4.с кем там она познакомилась 5. к чему она стремилась
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