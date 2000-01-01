Срочно помощь нужна. По возможности решение на листочке.
Математика
Срочно помощь нужна. По возможности решение на листочке.
Ответ(ы):
Гость:
Посмотри на фото, может что-нибудь пригодится, я не умею решать,это ответы из калькулятора
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