По какому признаку можно распределить слова в 4 группы?записать слова группами. Альбом,обезьяна,объявление,помощь,мелочь,рельс,плате,подъезд,объем,объяснение ,вьюга,ложь,медведь,глушь.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Гость: Гость:

Во-первых, количеству слогов: 1 слог - рельс, ложь, глушь. 2 слога - альбом, помощь, мелочь, платье, подъезд, объем, вьюга, медведь. 4 слога - обезьяна 5 слогов - объявление, объяснение Во-вторых, по использованию "Ь"/"Ъ": 1) "Ь" используется для обозначения мягкости согласной 2) разделительный "Ь" 3) разделительный "Ъ" 4) "Ь" после шипящих, на конце существительных женского рода в именительном и винительном падежах единственного числа