Запишите выражение для вычисления площади фигуры. пишите выражение для вычисления площади фигур, которые находятся справа,под буквами Б и В.
Математика
Запишите выражение для вычисления площади фигуры. пишите выражение для вычисления площади фигур, которые находятся справа,под буквами Б и В.
Ответ(ы):
Гость:
(a*n)+c*(b+a)+a*b n*(m-x)+y*m (d*b)+a*(c-d) (n*b)+m*(a-c)+c*c
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