Запишите выражение для вычисления площади фигуры. пишите выражение для вычисления площади фигур, которые находятся справа,под буквами Б и В.

Математика

Запишите выражение для вычисления площади фигуры. пишите выражение для вычисления площади фигур, которые находятся справа,под буквами Б и В.

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