Выпишите все правильные дроби со знаменателем 15.сократите те из них которые можно сократить .СРОЧНО!!!

Математика
Выпишите все правильные дроби со знаменателем 15.сократите те из них которые можно сократить .СРОЧНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/15 ;  2/ 15 ; 3 / 15= 1 /5 ; 4 / 15 ; 5/15=1/3 ; 6 /15= 2/5 ; 7 /15 ; 8 / 15 ;  9 /15 = 3 /5 ; 10 /15 = 2 /3 ; 11 / 15 ; 12 / 15 = 4 /5 ; 13 /15 ; 14 /15 ; 15 / 15 = 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
По какому признаку можно распределить слова в 4 группы?записать слова группами. Альбом,обезьяна,объявление,помощь,мелочь,рельс,плате,подъезд,объе...
Ответить
Алгебра
Помогайте ребятушки, 15 минут есть плиииззз, кто решит, корону дам
Ответить
Математика
Г-е пожалуйста помогите
Ответить
Математика
Срочно помощь нужна. По возможности решение на листочке.
Ответить
Математика
Разделить в столбик 55:7=, у меня такой вопрос, мы берём 7, 7умножить на 7 = 49, 55 минус 49= 6, после7 ставим запятую берём 8, 7 умножить на 8=56....
Ответить