Выпишите все правильные дроби со знаменателем 15.сократите те из них которые можно сократить .СРОЧНО!!!
Математика
Выпишите все правильные дроби со знаменателем 15.сократите те из них которые можно сократить .СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
1/15 ; 2/ 15 ; 3 / 15= 1 /5 ; 4 / 15 ; 5/15=1/3 ; 6 /15= 2/5 ; 7 /15 ; 8 / 15 ; 9 /15 = 3 /5 ; 10 /15 = 2 /3 ; 11 / 15 ; 12 / 15 = 4 /5 ; 13 /15 ; 14 /15 ; 15 / 15 = 1
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