Верно ли, что: а) сто пятьдесят семь двести восемьдесят девятых меньше двеси восем??десят девяти сто пятьдесят седьмых;

Математика
Верно ли, что: а) сто пятьдесят семь двести восемьдесят девятых меньше двеси восем??десят девяти сто пятьдесят седьмых;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да меньше   верно ли, что: а) сто пятьдесят семь двести восемьдесят девятых меньше двести восемьдесят девяти сто пятьдесят седьмых;
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