Верно ли, что: а) сто пятьдесят семь двести восемьдесят девятых меньше двеси восем??десят девяти сто пятьдесят седьмых;
Математика
Верно ли, что: а) сто пятьдесят семь двести восемьдесят девятых меньше двеси восем??десят девяти сто пятьдесят седьмых;
Ответ(ы):
Гость:
Да меньше верно ли, что: а) сто пятьдесят семь двести восемьдесят девятых меньше двести восемьдесят девяти сто пятьдесят седьмых;
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