Верно ли утверждение, что все прямоугольники являются четырехугольниками? Некоторые четырехугольники являются прямоугольниками?
Математика
Верно ли утверждение, что все прямоугольники являются четырехугольниками? Некоторые четырехугольники являются прямоугольниками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все прямоугольники являются четырехугольниками, верно. Прямоугольники: квадрат, прямоугольник. У ник 4 угла по 90 градусов каждый. Второе утверждение тоже верно, лишь некоторые четырехугольники являются прямоугольниками.
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