Верно ли утверждение, что все прямоугольники являются четырехугольниками? Некоторые четырехугольники являются прямоугольниками?

Гость: Гость:

Все прямоугольники являются четырехугольниками, верно. Прямоугольники: квадрат, прямоугольник. У ник 4 угла по 90 градусов каждый. Второе утверждение тоже верно, лишь некоторые четырехугольники являются прямоугольниками.