Какое проверочное слово к слову заглянет ( нужно проверить букву е )
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Какое проверочное слово к слову заглянет ( нужно проверить букву е )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К ней нет проверочного слова. Если вы изучали спряжения, то вот объяснение: Заглянет - начальная форма заглянуть, глагольный суффикс У, значит это первое спряжение, у первого спряжения окончание Е.
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