В чем взаимосвязь между религиозным экстремизмом и нерелигиозным?

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Экстремизм - это приверженность крайним взглядам, крайним методам действий . Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, Экстремизм может быть на почве радикальных политических, этнических убеждений, религиозных разногласий и т.п. Проявления религиозного экстремизма, например, - запрещенные группировки, которые воюют в Сирии (т.н. "Исламское государство").