Выписать нераспространеннон (ые) предложение (я). Одно из привычных наших чувств - зависть. Мелкое, негодность чувство, недостойное человека со сколько-нибудь развитым самолюбием. Оно предполагает большую слабость: завидуем др...

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Выписать нераспространеннон (ые) предложение (я). Одно из привычных наших чувств - зависть. Мелкое, негодность чувство, недостойное человека со сколько-нибудь развитым самолюбием. Оно предполагает большую слабость: завидуем другому, у кого есть то, чего у нас нет и чего мы не надеемся получить. Бессильны получить. Поьому и завидуем. И напрасно подчас завидуем. По пословице: "В чужих руках ломоть больше кажется". А поглядишь, и ломоть вовсе не так уж велик, да и нам никто не мешает обзавестись таким же, а то и побольше.

Автор: Гость