Твір на тему за що народ шанує пісні марусі чурай , на 2,5 сторінки будь-ласка

Литература
Твір на тему за що народ шанує пісні марусі чурай , на 2,5 сторінки будь-ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За те що  вона  пітримувала козаків у бою ящо не її пісні тоб  коза не ішли т відважо у бій     а все дальше придумайте самі основну думку дала
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