Твір на тему за що народ шанує пісні марусі чурай , на 2,5 сторінки будь-ласка
Литература
Твір на тему за що народ шанує пісні марусі чурай , на 2,5 сторінки будь-ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За те що вона пітримувала козаків у бою ящо не її пісні тоб коза не ішли т відважо у бій а все дальше придумайте самі основну думку дала
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