Представьте, что вас застала непогода в парке. Как бы вы описали эту ситуацию в письме к другу?(8-10предложений)Срочно надо заранее спасибо

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Представьте, что вас застала непогода в парке. Как бы вы описали эту ситуацию в письме к другу?(8-10предложений)Срочно надо заранее спасибо

Автор: Гость