Представьте, что вас застала непогода в парке. Как бы вы описали эту ситуацию в письме к другу?(8-10предложений)Срочно надо заранее спасибо
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Представьте, что вас застала непогода в парке. Как бы вы описали эту ситуацию в письме к другу?(8-10предложений)Срочно надо заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я собралась идти с моей подругой в парк.мы собрались и пошли.поиграли на площадке, поели мороженого.вдруг,небо затянуло тучами.загремел гром и начался ливень.мы побежали прятатся под крону деревьев.ливень прошёл и на небе появилось солнце.пахло свежестью.
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