Представьте, что вас застала непогода в парке. Как бы вы описали эту ситуацию в письме к другу?(8-10предложений)Срочно надо заранее спасибо

Русский язык
Представьте, что вас застала непогода в парке. Как бы вы описали эту ситуацию в письме к другу?(8-10предложений)Срочно надо заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я собралась идти с моей подругой в парк.мы собрались и пошли.поиграли на площадке, поели мороженого.вдруг,небо затянуло тучами.загремел гром и начался ливень.мы побежали прятатся под крону деревьев.ливень прошёл и на небе появилось солнце.пахло свежестью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
-закончить пословиці хто пізно ходить........2ягоді тоді збирають...
Ответить
Русский язык
Запишите 10 слов,которые не устарели.В зарание спасибо(:
Ответить
Алгебра
Из формулы z/x= 1/y - 1/z выразите y через x и z
Ответить
Химия
Как определить тип химической связи для N2
Ответить
История
Назавице даты падзей???????
Ответить