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Из формулы z/x= 1/y - 1/z выразите y через x и z
Алгебра
Из формулы z/x= 1/y - 1/z выразите y через x и z
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
z*yz=x*(z-y)
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