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Х/2+1/х=4 решите уравнение
Математика
Х/2+1/х=4 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2х+1х)х=4 4х=4 х=1 икс равен 1
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