Как определить тип химической связи для N2

Химия
Как определить тип химической связи для N2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неполярная ковалентрая свчзь(просто выучить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Назавице даты падзей???????
Ответить
Химия
Найти кол-во частиц(молекул) в 2-х моль воды,найти массу 2-х моль воды
Ответить
Математика
Х/2+1/х=4 решите уравнение
Ответить
Математика
HELP! Дайте ответ с решением, не только с ответом.
Ответить
История
Срочно!!!! Напишите небольшое эссе на тему наполеон Бонапарт
Ответить