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Как определить тип химической связи для N2
Химия
Как определить тип химической связи для N2
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Гость:
Неполярная ковалентрая свчзь(просто выучить)
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