Яку кількість теплоти треба затратити, щоб розплавити 20 кг алюмінію, температура ??кого дорівнює 20°С?

Физика
Яку кількість теплоти треба затратити, щоб розплавити 20 кг алюмінію, температура ??кого дорівнює 20°С?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нагреваем алюминий до температуры плавления (до 660 °С), а затем плавим его. Удельная теплоемкость алюминия: с = 880 Дж/ кг·°С Удельная теплота плавления: λ=3,8*10⁵ Дж/кг Нагреваем: Q1=c*m(t2-t1)=880*20*(660-20)=11*10⁶ Дж Плавим: Q2=λ*m = 3,8*10⁵*20=7,6*10⁶ Общее количество теплоты: Q=Q1+Q2=(11+7,6)*10⁶ = 18,6 МДж
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