Сократите дробь: x^3+5x^2-4x-20/ x^2+3x-10
Алгебра
Сократите дробь: x^3+5x^2-4x-20/ x^2+3x-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вынесим общий множитель x^2(x+5) - 4(x+5)/(x+5)(x-2) знаменатель находимся так: x^2+3x-10=0 через дискриминант находим х1=-5 х2=2. этот пример пишем по формуле (х+5)(х-2). дальше: (х^2-4)(х+5)/(х+5)(х-2) сокращаем х-5 ,(х-2)(х+2)/х-2 сокращаем х-2 ответ х+2
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