Поезд идёт со скорастью 72км в час. Выразите его скорасть в метрах в секунду
Физика
Поезд идёт со скорастью 72км в час. Выразите его скорасть в метрах в секунду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообщем, смотри. Если тебе дали скорость в км/ч и тебе нужно получить м/с, то просто подели на 3.6 72:3.6=20 м/с
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