Наибольшее и наименьшее пятизначные числа в которых сумма цифр равна 10, если 1) ц??фры могут повторятся 2) цифры не повторяются

Математика

Наибольшее и наименьшее пятизначные числа в которых сумма цифр равна 10, если 1) ц??фры могут повторятся 2) цифры не повторяются

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