Наибольшее и наименьшее пятизначные числа в которых сумма цифр равна 10, если 1) ц??фры могут повторятся 2) цифры не повторяются
Математика
Наибольшее и наименьшее пятизначные числа в которых сумма цифр равна 10, если 1) ц??фры могут повторятся 2) цифры не повторяются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)наименьшая 5ная это 22222. 2)наибольшая 91000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. В результате она получила 60. Какое число задумала света? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ УРА...
Математика
Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеет длину 30 миллиметров каж??ая а две другие стороны 20 миллиметров каждая Вырази ответ в сан...
Математика
В трёх коробках лежат карандаши' ручки и фломастеры. Известно что все надписи неверные . Определи что где лежит.