Наибольшее и наименьшее пятизначные числа в которых сумма цифр равна 10, если 1) ц??фры могут повторятся 2) цифры не повторяются

Математика
Наибольшее и наименьшее пятизначные числа в которых сумма цифр равна 10, если 1) ц??фры могут повторятся 2) цифры не повторяются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)наименьшая 5ная это 22222. 2)наибольшая 91000
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