Верно ли высказывание (324*780-47085):672 больше или равно 36?

Математика
Верно ли высказывание (324*780-47085):672 больше или равно 36?
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Ответ(ы):
Гость:
Верно реши пример и получишь число больше чем 36
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