Верны ли следующие суждения о металлах I группы? А. Во всех соединениях они имеют ??тепень окисления +3. Б. С неметаллами они образуют соединения с ионной связью 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4...

Химия

Верны ли следующие суждения о металлах I группы? А. Во всех соединениях они имеют ??тепень окисления +3. Б. С неметаллами они образуют соединения с ионной связью 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны

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