Написать формулы соединений: нитроген (4 оксид),титан(3 оксид),берелий оксид ,ванадий(5 оксид)
Химия
Написать формулы соединений: нитроген (4 оксид),титан(3 оксид),берелий оксид ,ванадий(5 оксид)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю про нитроген, так,вроде остальные вот: TiH4,BeO,VH4
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