Какое слово пишется без ударения

Русский язык
Какое слово пишется без ударения
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Гость:
Которое имеет один слог. Например: Класс,раз,куш,течь и др.
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