1. запиши, как называется глава нашего государства. 2.прозвище князя ивана даниловича, при котром началось строительство белокаменного кремля 3. какие события произошли в эти года 988' 1242, 1380

Окружающий мир

1. запиши, как называется глава нашего государства. 2.прозвище князя ивана даниловича, при котром началось строительство белокаменного кремля 3. какие события произошли в эти года 988' 1242, 1380

Автор: Гость