1. запиши, как называется глава нашего государства. 2.прозвище князя ивана даниловича, при котром началось строительство белокаменного кремля 3. какие события произошли в эти года 988' 1242, 1380
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1. запиши, как называется глава нашего государства. 2.прозвище князя ивана даниловича, при котром началось строительство белокаменного кремля 3. какие события произошли в эти года 988' 1242, 1380
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Гость:
Президент,Иван Колита,Крещение Руси,Ледовое побоище,Куликовская битва.
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