Слово называют разобрать под цифрой три
Русский язык
Слово называют разобрать под цифрой три
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.называют-глагол (Что делают?) называют 2. Н.ф- называть Пост.призн.: несов.вид., неперходный., 1спряжение; непост.призн: изъявительно наклонение., множественное число., настоящее время., 3 лицо. 3(Что делают?) называют(в предложении является сказуемым)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
1. запиши, как называется глава нашего государства. 2.прозвище князя ивана даниловича, при котром началось строительство белокаменного кремля 3...
Алгебра
1)известно, что a>b. Сравните. a) a+10 и b+10 b) 4-a и 4-b d) 2/3a и 2/3b 2) Докажите, неравенств??. a) 4a^2+1≥4a b) (a+2)(a+4)<...