Слово называют разобрать под цифрой три

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Слово называют разобрать под цифрой три
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.называют-глагол (Что делают?) называют 2. Н.ф- называть Пост.призн.: несов.вид., неперходный., 1спряжение; непост.призн: изъявительно наклонение., множественное число., настоящее время., 3 лицо. 3(Что делают?) называют(в предложении является сказуемым)
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