Рассмотри как выполнены вычесления

Математика
Рассмотри как выполнены вычесления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они выполнены легко зайти на сайт Путина г д з  и там будут ответы ЭТО НЕ РЕКЛАМА
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