Из двух городов между которыми 480 км пути навстречу друг к другу в разное время выехали два автобуса. Первый автобус ехал со скоростью 52км/ч а второй со скоростью 42км/ч .Проехав 312 км пути первый автобус встретился со вторы...
Математика
Из двух городов между которыми 480 км пути навстречу друг к другу в разное время выехали два автобуса. Первый автобус ехал со скоростью 52км/ч а второй со скоростью 42км/ч .Проехав 312 км пути первый автобус встретился со вторым. На сколько часов первый автобус выехал раньше второго? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
312:52=6(ч) был в пути первый автобус480-312=168(км) проехал второй автобус168:42=4(ч) был в пути второй автобус6-4=2(ч) часа (на 2 часа раньше выехал 1 автобус, чем 2.)
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