Из двух городов между которыми 480 км пути навстречу друг к другу в разное время выехали два автобуса. Первый автобус ехал со скоростью 52км/ч а второй со скоростью 42км/ч .Проехав 312 км пути первый автобус встретился со вторы...

Математика

Из двух городов между которыми 480 км пути навстречу друг к другу в разное время выехали два автобуса. Первый автобус ехал со скоростью 52км/ч а второй со скоростью 42км/ч .Проехав 312 км пути первый автобус встретился со вторым. На сколько часов первый автобус выехал раньше второго? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость