Верны ли следующие суждения об основных сферах общественной жизни А.В каждой сф??ре общественной жизни решается определённая группа задач В.все сферы общественной жизни взаимодействуют друг с другом 1)верно только А 2)вер...
Обществознание
Верны ли следующие суждения об основных сферах общественной жизни А.В каждой сф??ре общественной жизни решается определённая группа задач В.все сферы общественной жизни взаимодействуют друг с другом 1)верно только А 2)верно только В 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
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Оба суждения верны,значит 3
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