Помогите решить уравнение) 2(3x-1)-3x=2x+7
Алгебра
Помогите решить уравнение) 2(3x-1)-3x=2x+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(3х-1)-3х=2х+7 6х-2-3х=2х+7 х=9 х=9
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