Прочитайте. Что обозначают выделенные слова? 1. Коля колет колья. 2.Наш Полкан попал в капкан. 3.Мышки мыли миску мышке. 4.Соломы воз возница вёз. Объясните, как определить падеж выделенных имён существительных в данных предлож...

Русский язык

Прочитайте. Что обозначают выделенные слова? 1. Коля колет колья. 2.Наш Полкан попал в капкан. 3.Мышки мыли миску мышке. 4.Соломы воз возница вёз. Объясните, как определить падеж выделенных имён существительных в данных предложениях. Запишите по памяти любую скороговорку. Выпишите словосочетания. Укажите падеж имён существительных.

Автор: Гость