Прочитайте. Что обозначают выделенные слова? 1. Коля колет колья. 2.Наш Полкан попал в капкан. 3.Мышки мыли миску мышке. 4.Соломы воз возница вёз. Объясните, как определить падеж выделенных имён существительных в данных предлож...
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Прочитайте. Что обозначают выделенные слова? 1. Коля колет колья. 2.Наш Полкан попал в капкан. 3.Мышки мыли миску мышке. 4.Соломы воз возница вёз. Объясните, как определить падеж выделенных имён существительных в данных предложениях. Запишите по памяти любую скороговорку. Выпишите словосочетания. Укажите падеж имён существительных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие сущ-ые выделены?!
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