Каждую минуту строитель поднимает и кладёт на высоту 1,5 м 40 кирпичей массой 3,2 кг к??ждый . Вычислите мощность ?
Физика
Каждую минуту строитель поднимает и кладёт на высоту 1,5 м 40 кирпичей массой 3,2 кг к??ждый . Вычислите мощность ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=1 мин= 60 с, h=1,5 м, n=40, m1= 3,2 кг. Р-? P=A/t=mgh/t=nm1gh/t, P=40*3,2*10*1,5/60= 32 Вт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассмотри пары слов почему одинаковые слова записанны по разному с данными слова??и придумай и запиши словосочетанич орел-орел, Надежда-надежда
Русский язык