Каждую минуту строитель поднимает и кладёт на высоту 1,5 м 40 кирпичей массой 3,2 кг к??ждый . Вычислите мощность ?

Физика
Каждую минуту строитель поднимает и кладёт на высоту 1,5 м 40 кирпичей массой 3,2 кг к??ждый . Вычислите мощность ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=1 мин= 60 с, h=1,5 м, n=40, m1= 3,2 кг.      Р-?   P=A/t=mgh/t=nm1gh/t, P=40*3,2*10*1,5/60= 32 Вт.  
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