Каждую минуту строитель поднимает и кладёт на высоту 1,5 м 40 кирпичей массой 3,2 кг к??ждый . Вычислите мощность ?

Физика

Каждую минуту строитель поднимает и кладёт на высоту 1,5 м 40 кирпичей массой 3,2 кг к??ждый . Вычислите мощность ?

Автор: Гость