Рассмотри пары слов почему одинаковые слова записанны по разному с данными слова??и придумай и запиши словосочетанич орел-орел, Надежда-надежда

Русский язык
Рассмотри пары слов почему одинаковые слова записанны по разному с данными слова??и придумай и запиши словосочетанич орел-орел, Надежда-надежда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я побывал в красивом городе Орёл. 2. Орёл парит над своей добычей. 3. Надежда Петровна рассказала нам новую тему. 3. Нас не покидала надежда, что отец вернётся с фронта.
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