Разобрать как часть речи я, голосок

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Разобрать как часть речи я, голосок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я кто? Местоимение 1 лицо ед.ч Им.п Голосок что? Сущ. Ед. Ч Неодуш нариц Им.п
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