Подскажите пожалуйста, как заполнить таблицу о выращивание растений путём вегетативного размножения.
Биология
Подскажите пожалуйста, как заполнить таблицу о выращивание растений путём вегетативного размножения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс вегетативного размножения имеет в основе стремление растения к восстановлению утраченных частей. При этом новые особи возникают без продуцирования семян или спор. Вегетативное размножение может происходить естественным путем или может быть вызвано искусственно растениеводом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Какую массу льда взятого при 0 градусах цельсия можно расплавить при сжигании 0,5 к?? каменного угля