Подскажите пожалуйста, как заполнить таблицу о выращивание растений путём вегетативного размножения.

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Процесс вегетативного размножения имеет в основе стремление растения к восстановлению утраченных частей. При этом новые особи возникают без продуцирования семян или спор. Вегетативное размножение может происходить естественным путем или может быть вызвано искусственно растениеводом.