Подскажите пожалуйста, как заполнить таблицу о выращивание растений путём вегетативного размножения.

Биология
Подскажите пожалуйста, как заполнить таблицу о выращивание растений путём вегетативного размножения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс вегетативного размножения имеет в основе стремление растения к восстановлению утраченных частей. При этом новые особи возникают без продуцирования семян или спор.  Вегетативное размножение может происходить естественным путем или может быть вызвано искусственно растениеводом.
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