Какую массу льда взятого при 0 градусах цельсия можно расплавить при сжигании 0,5 к?? каменного угля

Биология
Какую массу льда взятого при 0 градусах цельсия можно расплавить при сжигании 0,5 к?? каменного угля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да перепутал мощно как???
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