Какую массу льда взятого при 0 градусах цельсия можно расплавить при сжигании 0,5 к?? каменного угля

Биология

Какую массу льда взятого при 0 градусах цельсия можно расплавить при сжигании 0,5 к?? каменного угля

Автор: Гость