Какие есть геометрические фигуры для 3 класса?

Математика
Какие есть геометрические фигуры для 3 класса?
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Ответ(ы) на вопрос:
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Квадрат Прямоугольник Ромб Треугольник Овал Круг Трапеция Многоугольник Полукруг
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