Какие есть геометрические фигуры для 3 класса?
Математика
Какие есть геометрические фигуры для 3 класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат Прямоугольник Ромб Треугольник Овал Круг Трапеция Многоугольник Полукруг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В коробке было a кг печенья,Сначала с неё взяли 13 кг печенья,а потом туда досыпали ещё 16кг.Сколько кг печенья стало в коробке? Розвежи если а=18,...
Английский язык
Будь ласка перекладіть такі речення (не через перекладач): 1. Молодь України часто стикається з проблемами трудовлаштування 2. Батьки приділяют...
Окружающий мир
Математика