Какие были спектакли в древней Греции и какие были зрители и актеры?;)
История
Какие были спектакли в древней Греции и какие были зрители и актеры?;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спектакли были 2-х видов . Камедии и Трагедии . Камедия - смешной сюжет . Трагедия - в ней были обычно страдания и гибели . Про зрителей могу лишь сказать что они занимали место с ночи .
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