Морфологический разбор слова встречая
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Морфологический разбор слова встречая
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Начальная форма: ВСТРЕЧАТЬ Часть речи: деепричастие Грамматика: действительный залог, несовершенный вид, настоящее время, непереходный Формы: встречать, встречаю, встречаем, встречаешь, встречаете, встречает, встречают, встречал, встречала, встречало, встречали, встречая, встречав, встречавши, встречай, встречайте, встречающий, встречающего, встречающему, встречающим, встречающем, встречающая, встречающей, встречающую, встречающею, встречающее, встречающие, встречающих, встречающими, встречавший, встречавшего, встречавшему, встречавшим, встречавшем, встречавшая, встречавшей, встречавшую, встречавшею, встречавшее, встречавшие, встречавших, встречавшими, встречаемый, встречаемого, встречаемому, встречаемым, встречаемом, встречаемая, встречаемой, встречаемую, встречаемою, встречаема, встречаемое, встречаемо, встречаемые, встречаемых, встречаемыми, встречаемы
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