Долог у коровы язык,да говорить не умеет-предлоги?

Русский язык
Долог у коровы язык,да говорить не умеет-предлоги?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У - предлог, ДА - союз, НЕ - частица.
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