4 предложения с деепричастным оборотом из художественной литературы (разобранные по оборотам)
Русский язык
4 предложения с деепричастным оборотом из художественной литературы (разобранные по оборотам)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л.Н.Толстой "После бала": Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал,|увлекаясь рассказом|( дееприч.оборот), тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво. Она,|не смущаясь| (деепричастие), через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал,|не дожидаясь приглашения| (дееприч.оборот), и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно,|вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек| (дееприч.оборот).|С некоторым усилием приподнявшись| (дееприч оборот), он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, |поцеловав в лоб| (дееприч.оборот), подвел ее ко мне.
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