К чему может привести нарушение гуморальной регуляции организма? Срочно надо!!!!!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
Биология
К чему может привести нарушение гуморальной регуляции организма? Срочно надо!!!!!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У организма существуют нервная и гуморальная системы регуляции.Нервная при помощи нервной системы.Гуморальная при помощи гормональной системы.В случае нарушения работы желез внутренней секреции возникают расстройства функций организма,приводящие к болезням.Пример.При нарушении выработки инсулина поджелудочной железой возникает сахарный диабет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Математика
Составьте форму вычисления S рамки,изображенной на рисунке 9.10 вычислите s если a=7с??, b=4,5см , x=5см , у=2,5 см
Алгебра