решить систему пожалуйста

Алгебра
решить систему пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни не совсем красивые получились
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