решить систему пожалуйста
Алгебра
решить систему пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни не совсем красивые получились
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Рассмотрите продольный срез этого побега Укажите Какой слой стебля окрасился на ??сновании проведенных наблюдений Следуйте вывод
Английский язык
Умоляю, помогите:* ответьте на вопросы. если не можете ответить на 1 ничего) зар??нее спасибо, дам 10 баллов.
Английский язык
На этом картинке составте предложение. То что вы видите составте предложение только на англисский язык... помогите пожалуйста
Английский язык