На этом картинке составте предложение. То что вы видите составте предложение только на англисский язык... помогите пожалуйста
Английский язык
На этом картинке составте предложение. То что вы видите составте предложение только на англисский язык... помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1картинкаThis couch is a book, apparently someone read it recently.2.A boy washes his teddy bear in the bath.
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