Напишите какие виды ремесел получили развитие в правление Петра l. Докажите влиян??е протекционисткой политики государства на их развитие.

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Далеко не все изделия, необходимые стране, могли изготовлять на мануфактурах. Огромную роль продолжало играть ремесленное производство. Городские и сельские ремесленники производили железо (хотя по качеству оно уступало заводскому), башмаки, полотна, сукна, кожи, седла и т. д. Важнейшим центром оставалась Москва, города на Волге — Ярославль, Нижний Новгород, Казань и другие города. XVIII в. характеризуется появлением новых видов ремесла. В городах появились позументщики, табакерщики, каретники, шляпочники, парикмахеры. По указу 1722 г. мастера каждой ремесленной специальности объединялись в цехи. В цехах избирали старшин, которые наблюдали за качеством изделий и приемом в мастера. Устанавливался срок в семь лет для учеников, после чего они переводились на два года в подмастерья. В Москве, одном из самых крупных центров ремесленного производства, насчитывалось 146 цехов, в которые входили 6800 человек. Создание цехов, с одной стороны, отразило высокий уровень развития ремесла, а с другой, затрудняло его развитие, выделяло ремесленников в особое сословие феодального общества.