Умоляю, помогите:* ответьте на вопросы. если не можете ответить на 1 ничего) зар??нее спасибо, дам 10 баллов.

Английский язык
Умоляю, помогите:* ответьте на вопросы. если не можете ответить на 1 ничего) зар??нее спасибо, дам 10 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is lot is cactus treea
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