Умоляю, помогите:* ответьте на вопросы. если не можете ответить на 1 ничего) зар??нее спасибо, дам 10 баллов.

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Умоляю, помогите:* ответьте на вопросы. если не можете ответить на 1 ничего) зар??нее спасибо, дам 10 баллов.

Автор: Гость