Ответы Три Толстяка книга

Гость: Гость:

1 какую награду доктор гаспар попросил за отремонтированную куклу? 2 кто такой туб? За что наказали туба? Сколько лет туб просидел в тюрьме вместе со зверями? 3 почему площади звезды так назвали? 4 где находился подземный вход во дворце? 5 в кого превратился тибул, побывав в доме гаспара? 6 кого прогнал негр во время представления? 7 чем тибул боролся с силачом, испанцем и директором балагана? 8 что сделали3 толстяка чтобы отвлечь народ от места казни мятежников? 9 почему именно тутти стал наследником? 10 сколько наук изучил гаспар? 11 зачем доктор гаспар одевал очки? 12 где любил гулять гаспар? 13 сколько поворят работало на кухне во дворце? 14 как переводится имя тутти и суок? 15 из чего был сделан свисток суок? На чем кроме свистка умела играть суок? 16 где тутти хранил ключик от клетки где сидел просперо? 17 что потерял гаспар во время бунтамятежников? 18 что умела кукла наследника тутти? 19 с какими животными гвардейцы сравнивали 3 толстяков и тутти? 20 что делали три толстяка после приема пищи? 21 сколько пирожных сьела суок за завтраком с тутти? 22 какую хитрость применил гаспар чтобы 3 толстяка исполнили его просьбу? 23 кто возглавил народ восставший против 3 толстяком? 24 где держали арестованного просперо? 25 на кого был похож продавец воздушных шаров оказавшейся на сладком блюде? Куда он приземлился? 26 какое прозвище имел учитель танцев? 27 какая профессия была у суок? Какую цель поставил тибул перед суок ставшей куклой? 28 как тибул решил перебраться на другую сторону площади? 29 какое наказание придумал суд для суок? Кто был свидетелем на суде против суок? 30 какую цель ставили три толстяка при воспитании тутти? 31?как три толстяка решили усыпить бдительность и интерес тутти к суок? 32 как мятежники наказали трех толстяков? 33 какое животное помешало сбежать суок от гвардейцев? 34 кто такие суок и тутти по отношению друг к другу? 35 чем владел каждый из толстяков? 36 как звали попугая в зверинце 3 толсяков? 37 какой срок дали гаспару на ремонт куклы? Какая главная деталь была испорчена в кукле? 38 куда исчезла кукла доверенная доктору?