Выписать глаголы указать в них время лицо чило спрежение подчёркнутые разобрать ??о составу защищали сыпались помешать помогите очень надо

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Выписать глаголы указать в них время лицо чило спрежение подчёркнутые разобрать ??о составу защищали сыпались помешать помогите очень надо

Автор: Гость