Выписать глаголы указать в них время лицо чило спрежение подчёркнутые разобрать ??о составу защищали сыпались помешать помогите очень надо
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Выписать глаголы указать в них время лицо чило спрежение подчёркнутые разобрать ??о составу защищали сыпались помешать помогите очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сыпались-П.в.,3л.,мн.ч.,1спр. -сь постфикс, -и окончание, сып- корень, -а 1 суффикс, -л 2 суффикс Помешать- ЭТО НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА -ть окончание, -меш- корень, по- приставка, -а суффикс
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