В каком слове ударный слог указан неверно? 1) матеря'ми 2) о хозя'евах 3) торта'ми 4) о якоря'х
Русский язык
В каком слове ударный слог указан неверно? 1) матеря'ми 2) о хозя'евах 3) торта'ми 4) о якоря'х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударение неправильно в слове якорях
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