В каком слове ударный слог указан неверно? 1) матеря'ми 2) о хозя'евах 3) торта'ми 4) о якоря'х

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В каком слове ударный слог указан неверно? 1) матеря'ми 2) о хозя'евах 3) торта'ми 4) о якоря'х

Автор: Гость