В каком слове ударный слог указан неверно? 1) матеря'ми 2) о хозя'евах 3) торта'ми 4) о якоря'х

Русский язык
В каком слове ударный слог указан неверно? 1) матеря'ми 2) о хозя'евах 3) торта'ми 4) о якоря'х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударение неправильно в слове якорях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать глаголы указать в них время лицо чило спрежение подчёркнутые разобрать ??о составу защищали сыпались помешать помогите очень надо
Ответить
Биология
К чему может привести нарушение гуморальной регуляции организма? Срочно надо!!!!!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
Ответить
Литература
Ответы Три Толстяка книга
Ответить
Математика
Математика 3 класс 2часть ст. 49 номер 7
Ответить
Математика
Составьте форму вычисления S рамки,изображенной на рисунке 9.10 вычислите s если a=7с??, b=4,5см , x=5см , у=2,5 см
Ответить