Помогите решить задачи. 1) Саша,Семён,Зоя и Лера бросили жребий - кому начать игру.??айдите вероятность того, что начинать игру должен будет не Семён. 2) У бабушки 20 чашек: 5 с красными цветами, остальные с синими.Бабушка на...

Математика

Помогите решить задачи. 1) Саша,Семён,Зоя и Лера бросили жребий - кому начать игру.??айдите вероятность того, что начинать игру должен будет не Семён. 2) У бабушки 20 чашек: 5 с красными цветами, остальные с синими.Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку.Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами. 3) Из 1500 карт памяти, поступивших в продажу в среднем 30 не работают.Какова вероятность того, что случайно выбранная в магазине карта работает.

Автор: Гость