Помогите решить пожалуйста!!! 7, 6²-2*7,6*0,54+0,54² там со степенью
Математика
Помогите решить пожалуйста!!! 7, 6²-2*7,6*0,54+0,54² там со степенью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57,76-1,4904+0,2916=56,2696+0,2916=56,5612
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